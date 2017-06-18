ОБСЕ: Под оккупированной Горловкой подорвался грузовик с гражданскими

Возле н.п. Байрак близ оккупированной боевиками Горловки на противотанковой мине подорвался грузовик, в результате инцидента травмы получили два человека.

Об этом сообщается в отчете миссии ОБСЕ за 16 июня.

О происшествии наблюдателям сообщила 55-летняя женщина, которая получила травмы в результате подрыва. По словам пострадавшей, инцидент произошел 12 июня около 19:30.

В результате подрыва у женщины травмировано левое плечо, а ее муж, который ехал вместе с ней, получил легкие травмы головы. Также она отметила, что они часто пользовались дорогой, на которой произошел инцидент.

По данным сотрудника экстренной службы в Горловке, грузовик подорвался на противотанковой мине.

"На месте инцидента были обнаружены 6 противотанковых мин, которые затем были обезврежены посредством контролированного подрыва", - отмечается в отчете.