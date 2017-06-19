Порошенко вылетел к Трампу

Президент Петр Порошенко вылетел с рабочим визитом в США.

Об этом в своем twitter сообщил его пресс-секретарь Святослав Цеголко.

Президент України відбув з робочим візитом до Сполучених Штатів. — Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) June 19, 2017

Другие подробности он не сообщил. Ни на сайте президента, ни в его соцсетях нет информации о визите.

По источникам УП, Порошенко встретиться с Трампом.

Ранее министр иностранных дел Павел Климкин подтвердил, что Киев и Вашингтон согласовали встречу президентов Украины и США Петра Порошенко и Дональда Трампа, однако не стал называть ее дату.

Европейская правда со ссылкой на источники в дипломатических кругах сообщала, что между Украиной и США достигнута договоренность о полноценных переговорах президентов Трампа и Порошенко в Вашингтоне.

Таким образом, визит в Вашингтон уже в июне будет означать, что Трамп встретится с Порошенко раньше, чем с Путиным. Первая встреча президентов США и РФ состояться в начале июля на саммите G20 в Германии.

Украинская правда