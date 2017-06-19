Климкин не против снятия санкций с РФ, но только после вывода войск

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что без введенных санкций в отношении России Европа была бы уязвимой.

Об этом он заявил в интервью австрийскому журналу "Profil", передает Интерфакс-Украина.

"Санкции – единственная защита и единственная линия между добром и злом, которую провел Запад, когда Россия нарушила все договора. Отсутствие санкций означает отсутствие различия между международным правом и бесправием. Без санкций Европа была бы другой, более слабой", - сказал Климкин.

Министр добавил, что после того как российские войска покинут Донбасс, можно будет снимать санкции.

"Нам нужны санкции не как стратегия, а как инструмент, чтобы заставить Россию выполнить Минские договоренности и прекратить оккупацию Крыма. Как только россияне оставят Донбасс, можно будет постепенно снимать санкции. Тут мы не имеем ничего против", - подчеркнул глава МИД Украины.

Он также добавил, что в вопросе санкций речь идет не только об Украине, но и о том, "основывается ли еще Европа вообще на правилах или будет далее допускать агрессивные действия России".

Вместе с тем Климкин отметил, что Евросоюз поддерживает Украину, но уточнил: "Делает ли ЕС для Украины достаточно? Возможно, нет".

По его словам, перспектива членства Украины в ЕС появится только, когда обе стороны будут к этому готовы.