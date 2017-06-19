Климкин не против снятия санкций с РФ, но только после вывода войск
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что без введенных санкций в отношении России Европа была бы уязвимой.
Об этом он заявил в интервью австрийскому журналу "Profil", передает Интерфакс-Украина.
"Санкции – единственная защита и единственная линия между добром и злом, которую провел Запад, когда Россия нарушила все договора. Отсутствие санкций означает отсутствие различия между международным правом и бесправием. Без санкций Европа была бы другой, более слабой", - сказал Климкин.
Министр добавил, что после того как российские войска покинут Донбасс, можно будет снимать санкции.
"Нам нужны санкции не как стратегия, а как инструмент, чтобы заставить Россию выполнить Минские договоренности и прекратить оккупацию Крыма. Как только россияне оставят Донбасс, можно будет постепенно снимать санкции. Тут мы не имеем ничего против", - подчеркнул глава МИД Украины.
Он также добавил, что в вопросе санкций речь идет не только об Украине, но и о том, "основывается ли еще Европа вообще на правилах или будет далее допускать агрессивные действия России".
Вместе с тем Климкин отметил, что Евросоюз поддерживает Украину, но уточнил: "Делает ли ЕС для Украины достаточно? Возможно, нет".
По его словам, перспектива членства Украины в ЕС появится только, когда обе стороны будут к этому готовы.