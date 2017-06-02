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Заместитель Петренко возглавит Центр правовой помощи

Пятница, 2 июня 2017, 16:43

Заместитель министра юстиции по вопросам государственной регистрации Павел Мороз стал победителем конкурса на должность директора Центра правовой помощи.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Соответствующее решение было принято и.о. государственного секретаря Министерства юстиции Еленой Косолаповой по результатам конкурса.

"Мне на рассмотрение были предоставлены предложения по 2 кандидатов - Павел Мороз и Алексей Шевчук. Вчера я лично провела собеседования с этими кандидатами, в ходе которых я заслушала видение развития системы бесплатной правовой помощи. Также мы проанализировали управленческий опыт кандидатов. На основании собеседований я приняла решение об избрании кандидатом на должность директора Координационного центра господина Мороза", - цитирует пресс-служба слова Косолаповой.

В целом документы на участие в конкурсе подало восемь кандидатов, двое из них были не допущены к конкурсу из-за отсутствия достаточного опыта работы, предусмотренного условиями проведения конкурса.

Минюст утвердил порядок проведения конкурса на должность директора центра 12 мая.

Как известно, 1 июня Открытая общественная платформа развития украинской системы бесплатной правовой помощи заявила, что Минюст влияние на процедуру проведения конкурса на должность директора Координационного центра по предоставлению правовой помощи.

В апреле 19 общественных организаций призвали Минюст безотлагательно провести конкурс на должность директора Координационного центра по предоставлению правовой помощи.

Украинская правда

Темы: права человекаМинюст
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