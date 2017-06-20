Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Закон о деоккупации Донбасса должен зайти в Раду через Порошенко – БПП

Вторник, 20 июня 2017, 14:32

Законопроект о реинтеграции Донбасса не может быть зарегистрирован в Верховной Раде без дополнительных замечаний президента Петра Порошенко.

Об этом сообщила журналистам во вторник представитель президента в парламенте, заместитель председателя фракции "Блока Петра Порошенко" Ирина Луценко, передает УНИАН.

"Я думаю, что без президента, без его дополнительных замечаний, а вы слышите, какие основательные замечания президент делает на любые инициативы, этот законопроект не будет зарегистрирован", - сказала она, комментируя слухи о том, что якобы законопроект о восстановлении государственного суверенитета в Донбассе может быть зарегистрирован в парламенте уже буквально на днях.

Она добавила, что рабочая группа по разработке этого документа состоит из аналитиков СНБО, народных депутатов, среди которых представители "Народного фронта" и "Блока Петра Порошенко".

"БПП не будет согласовывать регистрацию этого закона до момента, пока не приедет президент, не будут согласованы последние позиции", - добавила представитель президента в ВР.

Как сообщалось, 14 июня секретарь Совета нацбезопасности и обороны Александр Турчинов выразил надежду, что в ближайшее время будет завершена разработка законопроекта "О восстановлении государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей".

По словам спикера парламента Андрея Парубия, новый закон предусматривает создание единого оперативного штаба для управления силовыми подразделениями и законодательное закрепление за ОРДЛО статуса оккупированных территорий.

Депутат Виктория Сюмар отметила, что закон позволит применять вооруженные силы не только во время войны и АТО.

Как известно, сейчас Порошенко находится с визитом в США.

Темы: законодательствоВерховная РадаАТОДонбасс
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоВ Башкортостане ОМОН разгоняет многотысячный протест

Британская разведка: После уничтожения А-50 РФ придется ограничить зону деятельности самолетов

обновленоБизнесмену Гринкевичу в СИЗО объявили новое подозрение

видеоЧерный дым столбом: в Ростовской области после взрыва загорелся полимерный завод

Турецкие банки разрывают отношения с российскими на фоне указа Байдена о вторичных санкциях

Венгрия показывает ЕС, что может снять вето на финансирование Украины − Politico

Все новости...
законодательство
Президент подписал закон, облегчающий военным увольнение в запас
Депутаты готовятся отменить право постоянного пользования государственными с/х землями
С 11 июля в Украине вводятся очередные ограничения по табачным изделиям
Последние новости
13:35
фотоАппарат Curiosity снял на Марсе известный символ из "Звездного пути"
13:34
Google увольняет еще сотни сотрудников – теперь в команде по продаже рекламы
13:31
Одесскую область атаковали ракетами "Оникс" перед рассветом: разрушили помещение для скота
13:14
Россияне на ВОТ увеличат количество Росгвардии и ФСБ из-за провала паспортизации - ГУР
13:10
Каждый второй пенсионер в Украине получает меньше 4 тысяч
13:03
В оккупированный Мариуполь свезли 50 тысяч мигрантов из РФ и Центральной Азии – ЦНС 
13:01
Залужный на Совете Украина-НАТО расскажет о состоянии дел на фронте
12:54
Столтенберг: США не выйдут из НАТО, несмотря на позицию Трампа
12:53
На Кипре фиксируют массовый уход российских компаний из страны: причина
12:50
видеоВ Башкортостане ОМОН разгоняет многотысячный протест
Все новости...
Реклама: