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Комитет Рады поддержал отставку Кутового

Вторник, 20 июня 2017, 15:46

Комитет Верховной Рады по вопросам аграрной политики и земельных отношений проголосовал за отставку министра аграрной политики и продовольствия Тараса Кутового, который ранее подал в отставку. 

За проголосовали 19 депутатов, двое воздержались, один - против, передает Интерфакс-Украина.

Как сообщалось, Кутовой 23 мая на своей странице в соцсети Facebook заявил, что подает в отставку с поста министра. Он попросил парламент поддержать его решение и уточнил, что планирует заняться инвестиционной деятельностью.

Как известно, 23 мая министр аграрной политики и продовольствия Тарас Кутовой написал заявление об отставке.

По данным источников "Украинской правды", министр аграрной политики и продовольствия подал в отставку из-за несогласия с земельной реформой, которую предлагает правительство.

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Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что "уважает решение" Кутового уйти в отставку.

Кутовой в 2004-2009 годах был финансовым директором ЗАО "Инвестиционная компания "XXI век", в 2010-2011 годах - президентом ПАО "Компания "Райз".

С декабря 2014 года возглавлял комитет Верховной Рады по вопросам аграрной политики и земельных отношений, являлся замглавы парламентской фракции "Блок Петра Порошенко".

Кутовой 14 апреля 2016 года был назначен министром аграрной политики и продовольствия Украины в правительстве Владимира Гройсмана.

Темы: Верховная Рада
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