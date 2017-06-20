Комітет Ради підтримав відставку Кутового

Комітет Верховної Ради з питань аграрної політики та земельних відносин проголосував за відставку міністра аграрної політики і продовольства Тараса Кутового, який раніше подав у відставку.

За проголосували 19 депутатів, двоє утрималися, один - проти, передає Інтерфакс-Україна.

Як повідомлялося, Кутовий 23 травня на своїй сторінці в соцмережі Facebook заявив, що подає у відставку з поста міністра. Він попросив парламент підтримати його рішення і уточнив, що планує зайнятися інвестиційною діяльністю.

Як відомо, 23 травня міністр аграрної політики та продовольства Тарас Кутовий написав заяву про відставку.

За даними джерел "Української правди", міністр аграрної політики та продовольства подав у відставку через незгоду із земельною реформою, яку пропонує уряд.

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Прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що "поважає рішення" Кутового піти у відставку.

Кутовий в 2004-2009 роках був фінансовим директором ЗАТ "Інвестиційна компанія" XXI століття", в 2010-2011 роках - президентом ПАТ" Компанія "Райз".

З грудня 2014 року очолював комітет Верховної Ради з питань аграрної політики та земельних відносин, був заступник голови парламентської фракції "Блок Петра Порошенко".

Кутовий 14 квітня 2016 року був призначений міністром аграрної політики і продовольства України в уряді Володимира Гройсмана.