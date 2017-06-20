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СМИ: Неудобные вопросы, которые задавали Путину во время "Прямой линии", были согласованы

Вторник, 20 июня 2017, 22:58

Организаторы "Прямой линии" и пресс-служба Кремля заранее согласовали неудобные вопросы президенту Владимиру Путину.

Об этом сообщает русская служба BBC со ссылкой на свои источники, участвовавшие в подготовке передачи.

Согласно информации, утверждение прошли все сообщения, включая вопросы об отставке и об оппозиционере Алексее Навальном.

"Прямая линия с Владимиром Путиным" - ежегодный четырехчасовой телемост, в ходе которого глава российского государства отвечает на вопросы граждан.

15 июня Путин общался с россиянами в течение четырех часов.

Среди "неудобных" смс-сообщений, отправленных зрителями и появлявшихся на экране, были, например, такие: "вся Россия считает, что вы засиделись на "троне", или - "дождемся ли мы первую леди страны?". А также: "До свидания, Владимир Владимирович".

Всего было около десятка таких реплик.

Раньше сообщалось, что в подмосковном пансионате "Петрово-Дальнее" прошла репетиция-инструктаж для участников "Прямой линии с Владимиром Путиным", которые должны задавать ему вопросы.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Путинцензура
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