Франция предупредила Россию о последствиях невыполнения "Минска"

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан в ходе визита в Россию предупредил, что невыполнение Москвой минских договоренностей может привести к дальнейшему ухудшению отношений между ЕС и Россией.

Об этом он заявил после встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым на совместной конференции в Москве, передает "Радио Свобода".

Глава МИД Франции подчеркнул, что его страна остается сторонником урегулирования кризиса на востоке Украины.

По его словам, Франция, равно как и Германия, в рамках "нормандского формата" переговоров с участием также Киева и Москвы готовы продолжать свою посредническую роль, чтобы минские договоренности были выполнены в кратчайшие сроки.

"Потому что чем дольше мы тянем и не действуем, тем меньше остается линий контакта и тем больше отдаляется перспектива урегулирования этого кризиса. Поэтому ухудшаются и отношения между Европейским союзом и Россией", - сказал Ле Дриан.

Лавров при этом заявил, что для РФ нет альтернативы "минску", однако выполнение договоренностей зависит в первую очередь от Киева.