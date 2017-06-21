После пожара на Крещатике зданию грозит разрушение

После большого пожара в здании бывшего Гастронома на Крещатике, 40/1, в Киеве есть угроза частичного разрушения здания.



Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям 21 июня.



Во время тушения пожара пожарные вынесли из здания два кислородных баллона, предупредив возможный взрыв.



"В результате пожара сгорели строительные материалы, перегородки и перекрытия между 2 и 3 этажами и крыша здания", – сказано в сообщении.



"Имеет место угроза частичного разрушения здания, что может привести к возникновению классификационной чрезвычайной ситуации", – информирует ГСЧС.

Принадлежность данного здания к реестру "Памятников архитектуры" выясняют.



Погибших и травмированных не было.



Причину пожара и ущерб устанавливают.



Утром в среду на месте продолжают работать пожарно-спасательные подразделения по разбору и проливанию горелых конструкций.

Сообщение о пожаре в 3-этажном здании, которое находится на реконструкции, поступило спасателям во вторник в 16:55. Огонь по деревянным перегородкам и перекрытиям распространился со 2 этажа на 3 этаж и на чердак общей площадью 1000 кв. м.





В 19:11 пожар локализовали, а в 21:04 – ликвидировали. Спасатели предотвратили распространение огня на расположенные рядом административные здания – в частности, на здание Печерского райсуда Киева.



Алена Рощенко, УП