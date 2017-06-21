Общественности обещают показать проект о реинтеграции Донбасса

Лидер фракции "Блок Петра Порошенко" Артур Герасимов заявил, что в ближайшие дни на обсуждение общественности будут вынесены положения законопроекта о реинтеграции Донбасса.

Об этом он рассказал журналистам в среду, передает "УНИАН".

"Сейчас финализируются положения этого закона, которые в ближайшие дни будут вынесены на обсуждение общественности. После того, как мы согласуем все эти позиции, я думаю, это будет вынесено в зал и проголосовано", - сказал депутат.

Герасимов уверен, что эта законодательная инициатива объединит всех депутатов.

Как сообщалось, 14 июня секретарь Совета нацбезопасности и обороны Александр Турчинов выразил надежду, что в ближайшее время завершится разработка законопроекта об изменении формата антитеррористической операции на Донбассе, и парламент его оперативно рассмотрит.

Анализ нового законопроекта показал, что он предусматривает создание Оперативного штаба с широкими полномочиями и признание отдельных районов Донбасса оккупированными территориями.

Ранее Артур Герасимов рассказал, что новый законопроект позволит применять вооруженные силы Украины без объявления войны, и отказался называть его автора.