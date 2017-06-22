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Сутки в АТО 35 обстрелов, двое бойцов ВСУ ранены

Четверг, 22 июня 2017, 07:40

За прошедшие сутки оккупанты совершили 35 обстрелов, 5 из них с применением запрещенного минскии договоренностями вооружения. Один военнослужащий ВС Украины получил ранения, еще один - боевое травмирования.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

Наиболее активно противник нарушал условия прекращения огня с наступлением темноты.

Приморское направление. Здесь 21 июня пророссийские бандформирования применяли оружие против украинских воинов 14 раз.

Утром и в течение дня ни одного факта использования оккупантами артиллерии калибра более 100 мм на данном направлении зафиксировано не было. Зато из гранатометов и стрелкового оружия различных калибров боевики неоднократно открывали огонь в районе Водяного, Гнутового, Талаковки, Марьинки и Красногоровки.

Под вражеский огонь из 82-мм минометов также попали позиции сил АТО неподалеку Старогнатовки. А поздно вечером оккупанты ударили по украинским воинам, которые держат оборону возле Лебединского, из миномета калибра 120 мм.

Донецкое направление. На этом участке линии фронта противник 6 раз открывал огонь по украинским защитникам.

Почти все эти обстрелы состоялись уже после сумерек. В частности, из мощных танковых пушек, калибр которых 125 мм, вооруженные банды били по позициям сил АТО в районе Каменки и Опытного. Из окрестностей временно оккупированного Донецкая боевики обстреливали опорные пункты ВСУ неподалеку Песков из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и вооружения БМП.

Кроме того, российско-террористические бандформирования дважды открывали огонь из гранатометов различных модификаций в южном пригороде Авдеевки. А в районе Зайцевого бандиты били из крупнокалиберных пулеметов.

Луганское направление. Применив еще утром и днем ​​артиллерию в районе Крымского и Трехизбенки, незаконные вооруженные формирования до конца суток запрещенного вооружение не использовали.

Однако из минометов калибра 82 мм противник вел огонь вблизи Троицкого и Новоалександровки. По позициям ВСУ неподалеку Крымского оккупанты били из противотанкового ракетного комплекса.

Также под огнем боевиков оказались укрепления сил АТО в районе Новозвановки, Станицы Луганской, Валуйского и Желтого. Там наемники открывали огонь по большей части из пехотного вооружения, на отдельных участках - из БМП.

Как сообщалось, трехсторонняя контактная группа согласовала начало так называемого "хлебного перемирие" - соблюдение режима тишины на время уборки урожая. Перемирие должно начаться 24 июня 2017 года.

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Темы: АТОбоевые действияДонбасс
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