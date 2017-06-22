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Обстрел Марьинки: Полиция не может задокументировать последствия - "серая зона"

Четверг, 22 июня 2017, 13:08

Полиция не может задокументировать последствия обстрела жилого квартала Марьинки, который осуществили боевики утром 22 июня: дом, в который попали снаряды, находится в "серой зоне" под прицелом врага.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Донецкой области.

Правоохранители находятся в больнице, чтобы установить обстоятельства, при которых пострадавшая получила ранения. По факту возбуждено уголовное производство по ст.258 "Террористический акт" УК Украины.

Как сообщили в пресс-центре штаба АТО, в Марьинке работает наблюдательный группа украинской стороны СЦКК.

"Несколько боеприпасов попали в жилой дом в Садовом переулке. В результате обстрела повреждено здание и ранена 43-летняя женщинаю Пострадавшая доставлена ​​в Кураховскую больницу с диагнозом "осколочные ранения правого предплечья и левого бедра". Врачи констатируют, что она находится в состоянии средней тяжести. Информация о других пострадавших и разрушении зданий уточняется", - отметили в штабе.

"Украинская сторона осуждает действия НЗФ ОРДО  в связи с  обстрелами населенных пунктов, что ставит под угрозу жизнь и здоровье гражданского населения. Такие действия руководства ОРДО свидетельствуют о заинтересованности в дальнейшем обострении конфликта, нежелании соблюдать режим "тишины" и сознательном невыполнении "Минска", - говорится в заявлении.

Украинская правда 

Темы: Донбассполиция
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