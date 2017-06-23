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"Самопомич" заявляет, что у Виннице тоже проблемы с мусором

Пятница, 23 июня 2017, 12:04

На просьбу Львова принять его мусор Винница ответила, что ей самой не хватает места для отходов.

Об этом заявил в пятницу с трибуны Верховной Рады депутат от "Смопомочи" Руслан Сидорович.

"Вот ответ Винницкого городского совета, который пишет, что они не могут помочь Львову, потому что полигон переполнен, а он подлежал закрытию еще в 1998 году", - заявил нардеп и продемонстрировал распечатку письма из Винницы.

По его словам, тяжелая ситуация с мусором сложилась не только во Львове, но и в других городах по всей Украине.

"Сотни ответов (на просьбу принять ТБО из Львова - ред.), полученные Львовом, свидетельствуют, что все полигоны всех городов перегружены и подлежат закрытию", - рассказал нардеп.

Как известно, премьер-министр Владимир Гройсман, который в 2006-2014 годах был мэром Винницы, неоднократно заявлял, что, будучи городским председателем, самостоятельно полностью решил проблему с утилизацией отходов в городе.

"Построили один из лучших комплексов по переработке мусора и сняли все проблемы - экологические, социальные, все", - подчеркнул глава правительства на одном из последних заседаний Кабинета министров.

Публичная перепалка между мэром Львова, лидером "Самопомочи" Андреем Садовым и Гройсманом по поводу мусора во Львове продолжается с 14 июня, они обвиняют друг друга в том, что не решали проблему годами.

21 июня премьер Владимир Гройсман отправил во Львов вице-премьера Геннадия Зубко и экологов.

Зубко пообещал, что поможет Львову.

Евгений Кизилов, УП

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Темы: ВинницаГройсманЛьвовСадовыйСамопомич
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