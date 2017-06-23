TI: Парламент должен проверить законность конфискации $1,5 млрд Януковича

Transparency International обратилась к комитетам Верховной Рады с просьбой проверить, не было ли нарушений при конфискации 1,5 миллиарда долларов Януковича.

Об этом организация сообщает на своем сайте.

Как пишет TI, конфискацию неоднократно использовали как повод для "ряда публикаций о заслугах господина Луценко и его ближайшего окружения". Также организация отмечает, что генпрокурор отметил чрезвычайный личный вклад в дело прокурора Константина Кулика, которого НАБУ подозревает в незаконном обогащения.

"Впрочем, фрагменты приговора, которые появились в СМИ, ставят еще больше вопросов. В частности, почему уголовное производство об экономических преступлениях расследовала Военная прокуратура? Почему дело рассматривалось Краматорским судом? Как получилось, что за уголовным процессом, который начали лишь 15 марта, суд постановил приговор уже 28 марта? Как было осуждено лицо за смывания средств, если не было установлено преступления, в результате чего эти средства были получены? ", - заявила Transparency International.

Организация просит комитеты с 3 по 7 июля созвать общее заседание, пригласить туда генпрокурора Юрия Луценко, чтобы вместе с ним рассмотреть правовые аспекты дела.

"TI Украина отмечает, что дело о конфискации украденных активов имеет исключительную значимость для всего процесса борьбы с коррупцией в стране. Поэтому TI Украина призывает соответствующие парламентские комитеты вмешаться в процесс. Ведь несоблюдение правовых процедур в процессе конфискации создаст возможность для нынешних владельцев $1,5 млрд обжаловать такое решение в Европейском суде по правам человека", - говорится в сообщении.

Также TI просит пригласить на заседание представителей неправительственных организаций, в частности, из "Реанимационного пакета реформ".

"О конфискации $1,5 млрд Луценко публично заявил 28 апреля 2017 года как о достижении прокуратуры. Необходимость вмешательства парламента в вопросах конфискации украденных активов возникла из-за того, что приговор суда о ней так и не был обнародован в соответствующем реестре. Хотя такой порядок предусмотрен законодательством", - отмечает организация.

Как сообщалось, 28 апреля стало известно, что суд последней инстанции дал разрешение на конфискацию арестованных 1,5 миллиарда долларов, принадлежавших окружению экс-президента Виктора Януковича.

Президент Порошенко заявил, что жалобы на решение суда о конфискации в государственный бюджет 1,5 млрд долларов, арестованных на счетах Януковича и его окружения, отсутствуют.

Министерство финансов заявляет, что ценные бумаги в государственном Ощадбанке на 1,1 млрд долларов, которые были конфискованы по решению Краматорского городского суда Донецкой области в конце апреля, были погашены в конце 2016 года.

7 кипрских компаний - держателей облигаций внутреннего государственного займа обжаловали решение суда о спецконфискации 1,5 миллиарда долларов Януковича и его окружения.

Информация о приговоре Краматорского суда о спецконфискации 1,5 миллиарда долларов бывшего президента Виктора Януковича и его окружения по состоянию на 12 мая отсутствовала в Едином госреестре судебных решений.

Украинская правда