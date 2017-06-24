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Чалый ожидает визит в Украину трех американских министров

Суббота, 24 июня 2017, 01:54
Чалый ожидает визит в Украину трех американских министров

Глава Государственного департамента США Рекс Тиллерсон, министр обороны Джеймс Маттис и министр энергетики Рик Перри получили приглашение посетить Украину с визитами в ближайшее время.

Об этом рассказал посол Украины в США Валерий Чалый в интервью Укринформу.

"Президент (Петр Порошенко - ред.) пригласил нескольких министров приехать в Украину. Очевидно, что официальные анонсы будут объявлены позже, но я могу сказать, что в этом году мы ожидаем министра энергетики США, государственного секретаря, министра обороны несмотря на его очень сложный график" , - отметил посол.

По его словам, такие визиты "безусловно дадут возможность выйти на конкретные решения". Сейчас же происходит работа по подготовке соответствующих соглашений и решений.

Как известно, 20 июня Президент Петр Порошенко провел встречу с президентом США Дональдом Трампом.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ЧалыйСША
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