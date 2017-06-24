Киев: "Укртрансгаз" снял ограничения на транспортировку газа для ТЭЦ-6

"Укртрансгаз" снял ограничения на транспортировку газа для ТЭЦ-6, которые были введены ранее через систематическую неуплату за услуги транспортировки газа и накопление долгов.

Об этом говорится в сообщении НАК "Нафтогаз Украины" от 24 июня.

"В настоящее время филиал УМГ "Киевтрансгаз" осуществил все необходимые подготовительные работы для возобновления транспортировки природного газа для нужд ТЭЦ-6 в полном объеме и ожидает подтверждения от ПАО "Киевгаз" и потребителя о готовности принимать природный газ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что "Укртрансгаз" согласился возобновить газоснабжение, "хотя из 61 млн грн долга за транспортировку газа для производства электроэнергии на данный момент в "Укртрансгаз" поступило только 20 млн грн.".

"Общая задолженность ОАО "Киевэнерго" перед "Укртрансгазом" за услуги транспортировки составляет около 330 млн грн", - заявили в "Нафтогазе".

Также указано, что 23 июня КГГА направила в "Укртрансгаз" письмо, которым гарантировала контроль за выполнением "Киевэнерго" в срок до 30 июня своих обязательств по погашению задолженности перед "Укртрансгазом" в сумме 41 млн грн.

"Нафтогаз" поддержал снятие ограничений на транспортировку газа в ТЭЦ "Киевэнерго", несмотря на существенные риски невозврата задолженности. Если обязательства "Киевэнерго" по выплате задолженности до 30 июня не будут выполнены, поставки газа на ТЭЦ "Киевэнерго" могут быть вновь ограничены", - заявили в компании.

В "Нафтогазе" напомнили, что "Киевэнерго" задолжало компании около 4,3 млрд. грн за уже поставленный газ и является крупнейшим должником компании.

Как известно, 30 мая "Киевтрансгаз" прекратил газоснабжение ТЭЦ-6, которая обеспечивает горячей водой Оболонь, Троещину, Радужный и Лесной массивы Киева.

В "Киевэнерго" заявили, что несут от такого отключения миллионные убытки, а киевляне могут просидеть без горячей воды до октября.

19 июня Минэнергоугля дало поручение "Киевтрансгазу" подключить к сети ТЭЦ-6 в Киеве, чтобы возобновить поставки горячей воды в несколько районов города.

Украинская правда