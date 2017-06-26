Порошенко: Россия удерживает более 40 украинских заложников

Президент Петр Порошенко заявляет, что в России удерживают более 40 украинских заложников.

Об этом он сообщил во время выступления в понедельник во Франции после встречи с президентом этой страны Эммануэлем Макроном.

"128 украинских заложников находятся на оккупированной территории и более 40 - в российских тюрьмах", - сказал Порошенко.

По его словам, на встрече с Макроном они уделили отдельное внимание теме освобождения заложников.

"Мы будем ждать, что в результате оживления консультаций в "нормандском формате" мы добьемся существенного прогресса в данной очень чувствительной сфере", - подчеркнул украинский президент.

Как известно, в начале марта представитель Украины в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко заявляла, что на тот момент в РФ оставались 17 политзаключенных из Украины.

В начале мая советник главы СБУ Юрий Тандит рассказывал, что в Донецке и Луганске незаконно удерживаются 128 человек.

Евгений Кизилов, УП