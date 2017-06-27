Трамп: Проблему КНДР нужно решать быстро
Проблему Северной Кореи необходимо решать, и довольно быстро.
Об этом заявил президент США Дональд Трамп в понедельник в Белом доме по завершении переговоров с премьером Индии Нарендрой Моди, передает "Интерфакс-Украина".
По словам президента США, КНДР в настоящее время "создает огромнейшие проблемы".
"Этим надо заниматься и, возможно, заниматься быстро", - подчеркнул Трамп.
Он также выразил благодарность Индии за введение новых санкций в отношении северокорейского режима.
Кроме того, Трамп высказался за наращивание военного и антитеррористического сотрудничества с Индией.
"Обе наши страны пострадали от зла - терроризма. И мы оба настроены на уничтожение террористических организаций и радикальной идеологии, которая их подпитывает. Мы уничтожим радикальный исламский терроризм" - сказал он.