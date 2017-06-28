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Опрос: Россияне считают США и Украину потенциальными источниками агрессии

Среда, 28 июня 2017, 12:58

Военную угрозу ощущают более трети россиян, среди потенциальных источников агрессии первое место занимают США, второе - Украина.

Об этом говорится в обнародованных данных опроса "ВЦИОМ".

В частности, угрозу от США испытывают 63% опрошенных, от Украины - 31%. Далее в списке идут блок НАТО (7%), Китай (5%), Великобритания (4%), ИГИЛ (4%), Сирия (3%), Германия (3%) и другие страны.

По данным опроса, в сложной ситуации союзническую поддержку россияне склонны ожидать от Китая (41%), Беларуси (25%) и Казахстана (18%).

 
 

Ранее "ВЦИОМ" обнародовал результаты опроса, согласно которому ощущения военной угрозы за последние три месяца несколько снизились, более половины россиян (53%) не видят реальной угрозы военного нападения для страны, об обратном говорят 38%.

Вместе с тем у населения возросла уверенность в высокой боеспособности Вооруженных Сил РФ, отмечают в "ВЦИОМ", 36% граждан считают армию лучшей в мире, 47% - одной из лучших.

Отметим, в начале июня российский "Левада-Центр" также обнародовал результаты опроса по странам, "наиболее недружественно, враждебно настроенных к России": согласно результатам, первое место среди таких стран занимает США, второе - Украина.

В первую пятерку вошли также Германия, Латвия и Литва.

Украинская правда

Темы: РосcияСШАсоциология
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