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США ввели санкции в отношении китайского банка за помощь КНДР

Пятница, 30 июня 2017, 02:47

США ввели санкции против физических и юридических лиц Китая, вовлеченных в незаконную финансовую деятельность с КНДР.

Об этом идет речь в заявлении Министерства финансов США.

В частности, по санкции попал банк Bank of Dandong, который, как утверждается, использовался в качестве шлюза КНДР для доступа к международным финансовым системам и США и проводил операции на миллионы долларов для компаний причастных к ракетной и ядерной программам Северной Кореи.

Также санкции введены в отношении двух физических лиц и одной компании за деятельность в поддержку Северной Кореи.

Между тем в Минфине США подчеркнули, что наряду с введенными санкциями, США ожидают продолжения сотрудничества с правительством Китая для пресечения незаконного финансирования КНДР.

"Наши действия никоим образом не направлены против Китая. Мы проведем встречи с Китаем и другими странами на следующей неделе на саммите G20 для продолжения усилий по пресечению незаконной деятельности Северной Кореи", - сказано в заявлении.

Как сообщалось, на прошлой неделе президент США Дональд Трамп на год продлил санкции против КНДР.

Темы: СШАКНДРКитайсанкции
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