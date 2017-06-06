НАБУ: четыре дела о хищении "киотских денег" переданы в суд

НАБУ направило обвинительный акт в отношении четырех из десяти обвиняемых в хищении более 336 млн "киотских денег" в Соломенский районный суд Киева.

Об этом говорится в сообщении НАБУ после того, как САП выдвинула подозрение 10-м лицам.

"6 июня обвинительный акт в отношении четырех участников покушения на завладение 336 млн грн, полученных Украиной на основании Киотского протокола относительно Рамочной конвенции ООН об изменении климата, направлено в Соломенский районный суд города Киева", - сказано в сообщении.

"Накануне обвиняемые и их адвокаты в течение двух месяцев знакомились с материалами следствия", - добавили в НАБУ.

Таким образом, директора ГП "Укрэкоинвест" обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.15, ч.5 ст.191 ("Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением"), ч.2 ст.382 ("Невыполнение судебного решения"), ч.1 ст.366 ("Служебный подлог") Уголовного кодекса Украины.

Еще двум сотрудникам ГП "Укрэкоинвест", которые входили в состав комиссии по проведению конкурсных торгов этого предприятия, инкриминируются преступления, предусмотренные ч.2 ст.15, ч.5 ст.191, ч.4 ст.358 ("Использование поддельного документа"), ч.1 ст.366 УК Украины.

Директора КП "Одесамиськсвитло" обвиняют в преступлении по ч.1 ст.366 УК Украины. По информации следствия, он способствовал изготовлению документации для участия фиктивных фирм в тендере.

Также в сообщении НАБУ отмечается, что согласно заключению судебной экономической экспертизы сумма потенциального ущерба от преступления составляет 336 млн грн. Всего же предприятие с признаками фиктивности - ООО "Агротехбуд" - должно было получить денежные средства в сумме 480 млн грн.

Как сообщалось, во вторник, 6 июня, САП предъявила обвинение десяти лицам в хищении "киотских денег".

12 января 2016 года тогдашний премьер Арсений Яценюк дал поручение провести служебное расследование относительно возможных нарушений в Минэкологии во время конкурса по реконструкции систем освещения, когда тендер на 550 млн гривен выиграла фиктивная фирма.

20 января 2016 года детективы НАБУ начали досудебное расследование.

27 января 2016 года на заседании Кабмина объявили данные служебного расследования, которые показывали, что за скандалом с попыткой растраты более полумиллиарда гривен "киотских" денег стоит и.о. министра экологии Сергей Курыкин.

12 июля 2016 года, детективы НАБУ задержали бывшего директора Госпредприятия "Украинские экологические инвестиции" по делам хищения "киотских денег".

25 июня 2016 года директор НАБУ Артем Сытник заявил, что ведомство вышло на финишную прямую в расследовании уголовного производства в отношении растраты государственных средств, полученных по Киотскому протоколу.

В мае 2016 года детективы НАБУ задержали секретаря комитета по государственным закупкам госпредприятия "Украинские экологические инвестиции" по подозрению в покушении на растрату 480 млн грн, полученных по Киотскому протоколу.

2 июня 2016 года НАБУ задержало второго подозреваемого в покушении на растрату "киотских средств".