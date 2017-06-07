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ОБСЕ подтверждает жертвы среди мирных жителей с обеих сторон

Среда, 7 июня 2017, 12:01

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ подтверждает жертвы с обеих сторон линии разграничения в результате обстрелов, которые произошли в начале июня.

Об этом говорится в отчете ОБСЕ, опубликованном 6 июня вечером.

Так Миссия подтвердила смерть женщины после обстрелов в оккупированном Донецке.

"В Донецком областном бюро судебно‑медицинской экспертизы на территории больницы имени Калинина наблюдатели уточняли информацию, полученную от российских офицеров при Совместном центре контроля и координации (СЦКК), о том, что в морг было доставлено тело женщины. Работники морга сообщили, что тело женщины привезли к ним в морг из улицы Луговского, расположенной в микрорайоне "Трудовские" Петровского района (15 км к юго‑западу от центра Донецка), в ночь с 4 на 5 июня", - говорится в отчете.

По словам сотрудников морга, это была 37-летняя мать 9-летнего мальчика, который получил ранения от того же взрыва, от которого погибла женщина. Информацию о том, что она была матерью парня, Миссии также подтвердили жители микрорайона "Трудовские".

Также патруль посетил Донецкую областную детскую больницу, куда с осколочными ранениями госпитализировали 9-летнего мальчика.

"Медработники больницы сообщили, что 4 июня, около 22:00, к ним в больницу с микрорайона "Трудовские" (Петровский район Донецка) привезли 9‑летнего мальчика с осколочными ранениями туловища и брюшной полости. Мальчику необходима была экстренная операция. Они также добавили, что во время данного происшествия мама этого мальчика погибла", - отмечается в отчете.

Кроме этого, патруль подтвердил ранения женщины после обстрелов в подконтрольном Украины городе Красногоровка.

"В больнице, расположенной в подконтрольном правительству г. Курахово (40 км к западу от Донецка), наблюдатели общались с 64‑летней женщиной, которая рассказала, что ее госпитализировали 3 июня с осколочными ранениями шеи. Команда СММ видела, что у женщины была перевязана шея и была надета поддерживающая повязка для руки. По ее словам, она услышала взрыв около 16:30 3 июня, когда проходила возле своей квартиры на ул. Восточной, 11, в подконтрольном правительству г. Красногоровка (21 км к западу от Донецка)" - говорится в отчете.

Также Миссия зафиксировала в подконтрольном ОРДО пгт Старомихайловка воронки от снарядов 152-м калибра.

Как сообщалось, по информации главы полиции Донецкой области Вячеслава Аброськина, 3 июня в результате минометного обстрела боевиками Красногоровки пострадала местная жительница.

Украинская правда

Темы: ДонбассОБСЕ
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