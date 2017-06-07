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Поклонская предположила, что квартиру в Донецке ей «подбросили»

Среда, 7 июня 2017, 22:58

Депутат Госдумы Наталья Поклонская опровергла информацию о наличии у нее незадекларированной квартиры в Донецке и заявила, что намерена инициировать депутатский запрос в Генеральную прокуратуру РФ.

Об этом сама депутат сообщила в комментарии РБК.

"Я буду просить Генеральную прокуратуру России провести проверку по факту совершенных преступлений. По признакам статей [Уголовного кодекса] 201 (злоупотребление полномочий лицом, выполняющим управленческие функции, в коммерческих целях), 128.1 (клевета), 137 (распространение сведений о частной жизни без согласия лица в отношении несовершеннолетнего ребенка), 170 (регистрация незаконных сделок с недвижимым имуществом)", — сказала она.

Поклонская заявила: "Сегодня вечером мы все подготовим, а завтра направим".

"Потому все, что я пока могу прокомментировать сейчас, — это инициирование проверок. И тогда Transparency International будут действительно заниматься своим делом — пилить дрова", — добавила она.

Поклонская также подчеркнула, что "в Донецке бывала проездом".

Отвечая на вопрос, имеет ли к ней отношение фамилия Дубровская, депутат ответила: "Я — Поклонская. Мое личное дело с момента рождения, со свидетельства о рождении, и до момента [ухода] из Генеральной прокуратуры находится в Генпрокуратуре Украины. Это заверенные документы, и поэтому что они делают с этими документами на Украине по политическим мотивам, мне неизвестно".

Поклонская сравнила обвинения с ситуациями, когда "сотрудники правоохранительных органов превышали служебные полномочия и подбрасывали потерпевшим наркотики, или патроны, или деньги".

"А мне, выходит, решили "подбросить" квартиру. 29 кв. м? Знаете, как-то скуповато! Вот интересно, а виллу и яхту они тоже так же "обнаруживают"?" — заявила депутат.

Как известно, российское отделение Transparency International выявило у депутата Государственной думы Натальи Поклонский незадекларированную квартиру в Донецке.

Темы: РосcияДонбассКрым
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