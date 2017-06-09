Климкин поддерживает визовый режим с Россией

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что ведомство в случае принятия решения о введении визового режима с РФ, готово его реализовать.

Об этом он сказал в эфире канала "112" в четверг вечером, передает "Интерфакс-Украина".

"Я считаю, что даже введение визового режима в контексте контроля того, кто прибывает из РФ, нам мало. Мы должны ввести для этого биометрические паспорта, но потом еще и контроль тех, кто приезжает", - заявил Климкин.



По словам министра, на сегодняшний день почти 3 млн украинцев находятся на территории РФ.

"И одновременно должны понять, а что же с нашими гражданами, которые находятся на территории временно оккупированного Крыма? Что Россия сделает в том смысле, чтобы ограничить эти контакты?", - сказал он.



Климкин добавил, что не против введения визового режима с Россией, но нужен четкий подход и видение того, что будет дальше.



"Мой ответ: однозначно да. Но это вопрос, который нужно решать и во времени, и с точки зрения этих процедур, на основе четкого подхода и понимания, каким образом Россия будет пытаться это перебить, и наших граждан втягивать в обязательное российское гражданство. Это нужно однозначно предотвратить", - подчеркнул министр.



"Что касается процедур, МИД все как нужно сделает. Готовимся, у нас есть соответствующий опыт, поэтому за МИД в этом плане не беспокойтесь", - резюмировал он.

Ранее Россия заявляла, что введет визовый режим с Украиной в ответ на аналогичные действия Киева.