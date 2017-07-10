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В Лондоне снова вспыхнул пожар

Понедельник, 10 июля 2017, 07:22

Новый крупный пожар вспыхнул в ночь на понедельник, 10 июля, в боро Камден на севере Лондона.

Об этом пишет DW.com.

На месте происшествия работали свыше 70 пожарных, туда прибыли десять расчетов. К 04.00 по местному времени ситуацию удалось взять под контроль.

Подразделение пожарной охраны британской столицы обратилось в Twitter к жителям и гостям города с просьбой воздержаться от посещения района.

На кадрах, которые поступают с места событий, видно, что над одним из крытых помещений рынка бушует пламя, огнем охвачены три этажа и крыша здания.

Рядом с ним дежурят машины скорой помощи. По словам медиков, пострадавших пока нет, тем не менее врачи не покидают район ЧП. 

Причины возгорания устанавливаются.

Ранее, в июне, пожар вспыхнул в лондонской многоэтажке Grenfell Tower. По официальным данным погибло 80 человек.

Темы: Великобританиячрезвычайное происшествие
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