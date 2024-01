В Лондоне снова вспыхнул пожар

Новый крупный пожар вспыхнул в ночь на понедельник, 10 июля, в боро Камден на севере Лондона.

Об этом пишет DW.com.

На месте происшествия работали свыше 70 пожарных, туда прибыли десять расчетов. К 04.00 по местному времени ситуацию удалось взять под контроль.

Подразделение пожарной охраны британской столицы обратилось в Twitter к жителям и гостям города с просьбой воздержаться от посещения района.

We now have ten fire engines and over 70 firefighters dealing with the #Camden Lock Market fire. Please avoid the area © @CamdenJohnny pic.twitter.com/bdi5HauCLr