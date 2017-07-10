В Лондоне снова вспыхнул пожар

Новый крупный пожар вспыхнул в ночь на понедельник, 10 июля, в боро Камден на севере Лондона.

Об этом пишет DW.com.

На месте происшествия работали свыше 70 пожарных, туда прибыли десять расчетов. К 04.00 по местному времени ситуацию удалось взять под контроль.

Подразделение пожарной охраны британской столицы обратилось в Twitter к жителям и гостям города с просьбой воздержаться от посещения района.

We now have ten fire engines and over 70 firefighters dealing with the #Camden Lock Market fire. Please avoid the area © @CamdenJohnny pic.twitter.com/bdi5HauCLr — London Fire Brigade (@LondonFire) 10 липня 2017 р.

На кадрах, которые поступают с места событий, видно, что над одним из крытых помещений рынка бушует пламя, огнем охвачены три этажа и крыша здания.

BREAKING NEWS: Camden market in London on fire right now. At least 3 fire trucks at scene #CamdenMarket pic.twitter.com/V8snhmA7UI — Gunslinger Girl (@USA_Gunslinger) 10 липня 2017 р.

Рядом с ним дежурят машины скорой помощи. По словам медиков, пострадавших пока нет, тем не менее врачи не покидают район ЧП.

Причины возгорания устанавливаются.

Ранее, в июне, пожар вспыхнул в лондонской многоэтажке Grenfell Tower. По официальным данным погибло 80 человек.