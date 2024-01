У Лондоні знову спалахнула пожежа

Нова масштабна пожежа спалахнула в ніч на понеділок, 10 липня, в боро Камден на півночі Лондона.

Про це пише DW.com.

На місці події працювали понад 70 пожежних, туди прибули десять розрахунків. До 04.00 за місцевим часом ситуацію вдалося взяти під контроль.

Підрозділ пожежної охорони британської столиці звернувся в Twitter до мешканців та гостей міста з проханням утриматися від відвідування району.

We now have ten fire engines and over 70 firefighters dealing with the #Camden Lock Market fire. Please avoid the area © @CamdenJohnny pic.twitter.com/bdi5HauCLr