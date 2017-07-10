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У Лондоні знову спалахнула пожежа

Понеділок, 10 липня 2017, 07:22

Нова масштабна пожежа спалахнула в ніч на понеділок, 10 липня, в боро Камден на півночі Лондона.

Про це пише DW.com.

На місці події працювали понад 70 пожежних, туди прибули десять розрахунків. До 04.00 за місцевим часом ситуацію вдалося взяти під контроль.

Підрозділ пожежної охорони британської столиці звернувся в Twitter до мешканців та гостей міста з проханням утриматися від відвідування району.

На кадрах, які надходять з місця подій, видно, що над одним з критих приміщень ринку вирує полум'я, вогнем охоплені три поверхи і дах будівлі.

Поруч з ним чергують машини швидкої допомоги.

За словами медиків, постраждалих поки немає, проте лікарі не залишають район НП.

Причини загоряння встановлюються.

Раніше, в червні, пожежа спалахнула в лондонській багатоповерхівці Grenfell Tower. За офіційними даними загинуло 80 осіб.

"Українська правда" в Threads

Теми: Велика Британіянадзвичайна подія
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