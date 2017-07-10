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Столтенберг: развитие Украины останавливает раковая опухоль коррупции

Понедельник, 10 июля 2017, 16:41

Генеральный секретарь Североатлантического альянса в своем выступлении в Верховной Раде призвал руководство Украины к активной противодействия коррупции.

Об этом сообщает корреспондент "Европейской правды"

"Украина должна избавиться от раковой опухоли коррупции. Коррупция стоит преградой на пути реформ и настоящих изменений и успешного будущего украинских граждан", - обратился он к народным депутатам.

Генсек признал, что Украина сделала ряд важных шагов на этом пути: "Вы уже достигли значительного прогресса, но впереди еще много работы".

"Больше лидерство в этом процессе должна исходить от президента, премьера, и от вас, депутатов", - подчеркнул он.

Европейская правда

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Темы: НАТО
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