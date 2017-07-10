Столтенберг объяснил, почему НАТО не может дать Украине оружие

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг объясняет, что НАТО не может предоставить Украине оружие, этот вопрос – переговоров с отдельными членами Альянса.



Об этом он сказал 10 июля в Верховной Раде, отвечая на вопросы народных депутатов.



"Альянс не имеет собственного оружия как единая организация. Стран-членов НАТО имеют свои отдельные вооруженные силы и вооружения. Я знаю, что на сегодняшний день идут переговоры между Украиной и некоторыми странами альянса", – сказал генсек.

Перед этим председатель парламентского комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Сергей Пашинский обратил внимание Столтенберга, что соглашение о плане партнерстве между Украиной и НАТО, заключенное в 2012 году, нуждается в модернизации и углублении.



"Все страны НАТО заблокировали поставки не только летального оружия, но и комплектующих. Наш ВПК не справляется с задачами, которые стоят перед нашей армией. Я очень прошу обратить на это внимание и уделить максимум внимания для разблокировки военного и военно-технического сотрудничества", - отметил нардеп.



***Трансляцию и перевод заседания Верховной Рады с участием Столтенберга осуществлял телеканал "112 Украина"