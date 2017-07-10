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Новый вирус атаковал 14 миллионов смартфонов на Android

Понедельник, 10 июля 2017, 19:59

Более 14 миллионов пользователей смартфонов во всем мире стали жертвами хакерской атаки вируса CopyCat.

Об этом сообщила пресс-служба компании Check Point Software Technologies, занимающейся ИТ-безопасностью.

Проникая в программное обеспечение мобильного устройства, вирус выбирает любые контакты Android и отправляет им изображения.

Пользователь, который открыл сообщение, автоматически загружает приложение с расширением apk. При этом владелец телефона долгое время не видит каких-либо изменений в его работе, а антивирусные программы не могут справиться с угрозой.

Разработчики CopyCat получают немалые доходы от рекламы в зараженных телефонах. Сейчас авторы вредоносной программы обогатились на 1,5 миллиона долларов.

Больше всего от хакерской атаки пострадали жители Юго-Восточной Азии. Известно, что 280 тыс. американцев также стали жертвами вируса CopyCat.

Як відомо, 27 червня низка українських компаній та банків зазнали хакерських атак від вірусу Petya.

Вірус шифрував файли на зараженому комп'ютері і виводив на екрані повідомлення з вимогою перевести на вказаний гаманець суму в біткоінах, еквівалентну 300 доларам.

Нагадаємо, більше 40 компаній заплатили вірусу, але так і не отримали ключ для дешифрування файлів.

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Экономическая правда

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Темы: вирусхакеры
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