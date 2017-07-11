В РФ пригрозили Киеву ответными мерами на введение биометрического контроля

Россия примет ответные меры на введение Киевом биометрического контроля для иностранцев для въезда в Украину.

Об этом заявил первый замглавы комитета Совета Федерации РФ по обороне и безопасности Франц Клинцевич, передают "РИА Новости".



"Введение системы предварительной электронной регистрации для граждан России, въезжающих в Украину, или так называемого биометрического контроля – это, по сути дела, установление визового режима между нашими странами, и его "упаковка" принципиального значения не имеет", - сказал он.

По его словам, долг России предупредить, что "ответные шаги обязательно последуют".

Клинцевич также заявил, что в России работает 4 млн украинцев и "кого-то из них придется вежливо попросить покинуть РФ".

Как сообщалось ранее, СНБО инициирует введение биометрического контроля для иностранцев при пересечении государственной границы Украины.