Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Лукашенко: Минский процесс должен продолжаться, но более энергично

Вторник, 11 июля 2017, 11:59

Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что минский процесс в Украине нельзя останавливать, но он должен продолжаться более энергично.

Об этом Лукашенко заявил во вторник на совещании по приоритетам внешней политики Беларуси на современном этапе, передает "БЕЛТА".

"В последнее время появилось много желающих получить политические дивиденды от участия в процессе урегулирования ситуации в Украине. По их мнению, минский формат устарел и без него можно обойтись. Но реально ничего нового не предлагается. Поэтому минский процесс должен оставаться, но продолжаться более энергично", - сказал президент Беларуси.

Кроме того, Лукашенко считает, что война в Украине затрагивает Беларусь, ухудшает положение в сфере региональной безопасности, а также сдерживает торговлю и увеличивает миграционную нагрузку.

Как сообщалось, представитель Украины в ТКГ первый вице-спикер Ирина Геращенко заявляла, что Минский процесс движется "со "скоростью" улитки и черепахи".

Темы: Лукашенко
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

СБУ взялась разобраться, кто прослушивал и следил за представителями Bihus.Info

Стефанчук рассказал, какие замечания к законопроекту по мобилизации Рада передала в Кабмин

Сбитый за 9 км шахед: Украина впервые успешно применила "гибридную" ПВО - Минстратегпром

Медведев заявил, что Россия никогда не отстанет от Украины

видеоВ Башкортостане ОМОН разгоняет многотысячный протест

обновленоБизнесмену Гринкевичу в СИЗО объявили новое подозрение

Все новости...
Лукашенко
США отреагировали на заявление Лукашенко, который пригрозил Польше "вагнеровцами"
Десятая колонна вагнеровцев приехала в Беларусь – Гаюн
Лукашенко угрожает Польше вагнеровцами: Хотят на экскурсию на Запад
Последние новости
16:31
В Евпаторийском районе оккупированного Крыма были слышны взрывы 
16:25
Румынские фермеры продолжают блокаду двух КПП на границе с Украиной, несмотря на соглашение с правительством
16:24
Омбудсмен назвал три пункта законопроекта о мобилизации, которые противоречат Конституции
16:23
"Укрнафта" показала сумму уплаченных в 2023 году налогов
16:16
Международный комитет выступил против цензуры художников, поддерживающих палестинский народ
16:13
Артсистемы как в НАТО, более дешевые FPV и самодельная ПВО: Камышин рассказал о производстве в Украине 
16:11
Вечная жизнь человека: последние научные и технологические открытия
15:37
В США одобрили генную терапию от лауреаток "Нобелевки" для лечения редкой болезни крови
15:30
СБУ взялась разобраться, кто прослушивал и следил за представителями Bihus.Info
15:29
Вакцинация против COVID-19 спасла более 1,4 миллиона жизней в Европе - ВОЗ
Все новости...
Реклама: