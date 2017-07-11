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Несколько участников акции под Радой обратились к медикам

Вторник, 11 июля 2017, 21:35

На митинге сторонников снятия депутатской неприкосновенности возле здания Верховной Рады несколько человек обратились к медикам за помощью.

Как сообщает "Интерфакс-Украина", чтобы привлечь внимание к своим требованиям, участники акции, преимущественно представители националистических организаций, били палками по железным бочкам, периодически зажигали дымовые шашки.

Медики сообщили, что несколько человек обратилось за помощью с незначительными ожогами.

Инцидентов во время акции не было.

После завершения заседания Рады в 20:40, значительное количество людей оставалось под зданием парламента.

Украинская правда

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Темы: Верховная Радаакции
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