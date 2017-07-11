Несколько участников акции под Радой обратились к медикам
Вторник, 11 июля 2017, 21:35
На митинге сторонников снятия депутатской неприкосновенности возле здания Верховной Рады несколько человек обратились к медикам за помощью.
Как сообщает "Интерфакс-Украина", чтобы привлечь внимание к своим требованиям, участники акции, преимущественно представители националистических организаций, били палками по железным бочкам, периодически зажигали дымовые шашки.
Медики сообщили, что несколько человек обратилось за помощью с незначительными ожогами.
Инцидентов во время акции не было.
После завершения заседания Рады в 20:40, значительное количество людей оставалось под зданием парламента.
Украинская правда