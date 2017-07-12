Могерини напомнила Лаврову о выполнении Минских договоренностей

Евросоюз и Россия имеют расхождения в вопросах внешней политики, в то же время Минские договоренности должны выполняться.

Об этом заявила высокий представитель ЕС по внешним делам и политике безопасности Федерика Могерини по результатам встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым во вторник в Брюсселе, сообщает Укринформ.

"Это очевидно, что у нас нет одинаковых позиций во многих вопросах, но важно, что наш диалог продолжается", - сказала Могерини.

Она также отметила, что ЕС и РФ пытаются сотрудничать в вопросах, где это возможно.

Высокий представитель сообщила, что стороны обсудили ситуацию на востоке Украины и в Крыму.

"Для Европейского Союза важной является полная имплементация Минских договоренностей", - подчеркнула Могерини.

Она также заявила, что выразила Лаврову обеспокоенность со стороны ЕС по поводу политики России относительно гражданского общества и прав человека.

В свою очередь, Лавров заявил, что это именно Евросоюз заморозил многие вопросы сотрудничества с РФ.

Как известно, это был первый визит главы МИД РФ Лаврова в Брюссель после 2013 года.