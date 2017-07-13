Боевики манипулируют помощью Красного креста в пользу РФ – СМИ

Миссия Международного комитета Красного креста доставила на временно оккупированный Донбасс более 327 тонн гуманитарной помощи.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной пограничной службы.

"Через КПВВ Новотроицкое на выезд на неконтролируемую территорию проследовал 21 автомобиль с грузом строительных материалов, товаров медицинского назначения, гигиенических изделий общим весом 327,7 тонн. Груз направлен для жителей Донецкой области от миссии Международного комитета Красного креста", - отмечается в сообщении.

В то же время издание LIGA.net, ссылаясь на источники в оккупированном Луганске, сообщает боевики выдают гуманитарную помощь Красного креста под видом помощи "братской России".

"Знакомым дали недавно несколько пакетов. Они говорят: вот Россия нам помогает, а в пакете все товары украинского производства: от порошка до консерв и гречки", – рассказала луганчанка Варвара, имя которой изменено в целях безопасности.

Она добавила, что на пакете есть эмблема не только Красного креста, но и изображен флаг страны-агрессора РФ.