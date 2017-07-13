Рада возьмется за вопрос аудитора НАБУ не раньше осени – Чумак

Верховная Рада не раньше осени рассмотрит вопрос об избрании своего представителя в независимую комиссию по аудиту Национального антикоррупционного бюро Украины.

Об этом заявляет член парламентского комитета по вопросам предотвращения и противодействия коррупции, внефракционный народный депутат Виктор Чумак, передает "Интерфакс-Украина".



"Мы должны объявить новый конкурс, собрать новые документы их рассмотреть на комитете, а потом выносить в зал", – сказал Чумак журналистам в кулуарах Верховной Рады в четверг в Киеве.



Ранее в этот день Верховная Рада вновь не смогла назначить своего представителя в состав комиссии по аудиту НАБУ.

По итогам рейтингового голосования больше всех голосов набрала кандидатура профессора Киевского национального университета им.Т.Шевченко Александры Яновской (207 – "за").

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий вынес ее кандидатуру на утверждение.

За назначение Яновской аудитором НАБУ проголосовали всего 216 народных депутатов при 226 минимально необходимых голосов.