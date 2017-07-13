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Нардепы требуют исправить путаницу с голосованием за омбудсмена

Четверг, 13 июля 2017, 19:16

Народные депутаты обратились к председателю Верховной Рады Андрею Парубию с требованием правильно отразить результаты голосования в окончательном тексте закона "О Конституционном Суде Украины" (регистрационный номер 6427-д).

Соответствующее обращение было передано Парубию и первому заместителю руководителя аппарата Рады Петру Боднару, сообщил "Украинской правде" нардеп БПП Мустафа Найем.

Согласно информации, после голосования во втором чтении за законопроект нардепы узнали, что на официальном сайте Верховной Рады некорректно отражена информация о результатах голосования.

"Да, в 13 ч. 36 мин., сразу после рассмотрения данного вопроса повестки дня, в том числе и предложений и поправок к нему, информация о результатах голосования за предложение народного депутата Украины Черваковой отображалась на сайте следующим образом: "Поименное голосование о предложении народного депутата Украины Черваковой к проекту Закона О Конституционном Суде Украины (6427-Д)", - отмечается в заявлении.

Указанное предложение, по данным депутатов, касалось сохранения процедуры тайного голосования по назначению на должность омбудсмена.

"Однако, через несколько минут эта информация была изменена и изложена следующим образом: "Поименное голосование о предложении народного депутата Черваковой относительно поправки №536 в проект Закона о Конституционном Суде Украины (№6427-д)", - отметили политики.

По мнению подписантов, "подобные манипуляции со сведениями о результатах голосования могут свидетельствовать о намерениях сфальсифицировать и окончательный текст самого проекта Закона Украины "О Конституционном Суде Украины"".

 
 

"Такие действия являются абсолютно недопустимыми в европейском демократическом парламенте и в дальнейшем могут поставить под сомнение легитимность результатов голосования за данный законопроект во втором чтении", - считают нардепы.

"Учитывая вышеизложенное, требуем принять меры для недопущения манипуляций с результатами голосования за предложение народного депутата Украины Черваковой к проекту Закона "О Конституционном Суде Украины", а также обеспечить правильное отображение результатов голосования в окончательном тексте проекта Закона, который будет направлен на подпись Президенту Украины", - сказано в заявлении.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Верховная РадаКСправа человека
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