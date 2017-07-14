Парубий распустил нардепов до осени

Спикер парламента Андрей Парубий закрыл 6-ю сессию Верховной Рады восьмого созыва.



Об этом он объявил на заседании Верховной Рады в пятницу.

"Всего за время работы этой сессии было проведено 65 пленарных заседаний, принято 125 законов в целом, из них - 25 в ратификации. Было принято 38 законов в первом и повторном чтениях. На этой сессии принято 186 постановлений и других актов", – подвел итоги Парубий.



По словам спикера, во время 6-сессии парламент получил "беспрецедентных атак", которые "усиливали своими действиями некоторые народные депутаты", однако выразил надежду, что и в дальнейшем Рада справится со всеми вызовами.



"Напоминаю, что на следующей неделе народные депутаты работают с избирателями. Спасибо всем за плодотворную работу. Шестую сессию Верховной Рады Украины объявляю закрытой", – сказал Парубий.



Согласно календарному плану, 7-я сессия должна открыться 5 сентября 2017 года.



Как известно, ранее Верховная Рада приняла календарный план 7-й сессии - такой, чтобы работа украинских делегаций за границей не накладывалась во времени на работу украинского парламента.



В то же время, депутаты не пришли к согласию относительно продолжения работы 6-й сессии ВР летом, до 5 сентября.



Валентина Романенко, УП