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Парубий распустил нардепов до осени

Пятница, 14 июля 2017, 13:16

Спикер парламента Андрей Парубий закрыл 6-ю сессию Верховной Рады восьмого созыва.

Об этом он объявил на заседании Верховной Рады в пятницу.

"Всего за время работы этой сессии было проведено 65 пленарных заседаний, принято 125 законов в целом, из них - 25 в ратификации. Было принято 38 законов в первом и повторном чтениях. На этой сессии принято 186 постановлений и других актов", – подвел итоги Парубий.

По словам спикера, во время 6-сессии парламент получил "беспрецедентных атак", которые "усиливали своими действиями некоторые народные депутаты", однако выразил надежду, что и в дальнейшем Рада справится со всеми вызовами.

"Напоминаю, что на следующей неделе народные депутаты работают с избирателями. Спасибо всем за плодотворную работу. Шестую сессию Верховной Рады Украины объявляю закрытой", – сказал Парубий.

Согласно календарному плану, 7-я сессия должна открыться 5 сентября 2017 года.

Как известно, ранее Верховная Рада приняла календарный план 7-й сессии - такой, чтобы работа украинских делегаций за границей не накладывалась во времени на работу украинского парламента.

В то же время, депутаты не пришли к согласию относительно продолжения работы 6-й сессии ВР летом, до 5 сентября.

Валентина Романенко, УП

Темы: Верховная Рада
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