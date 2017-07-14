Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Парубій розпустив нардепів до осені

П'ятниця, 14 липня 2017, 13:16

Спікер парламенту Андрій Парубій закрив 6-ту сесію Верховної Ради восьмого скликання.

Про це він оголосив на засіданні Верховної Ради у п'ятницю.

"Всього за час роботи цієї сесії було проведено 65 пленарних засідань, ухвалено 125 законів в цілому, з них – 25 в ратифікації. Було прийнято 38 законів у першому та повторному читаннях. На цій сесії ухвалено 186 постанов та інших актів", – підбив підсумки Парубій.

За словами спікера, під час 6-сесії парламент зазнав "безпрецедентних атак", які "підсилювали своїми діями деякі народні депутати", однак висловив сподівання, що і в подальшому Рада впорається з усіма викликами.

"Нагадую, що наступного тижня народні депутати працюють з виборцями. Дякую усім за плідну роботу. Шосту сесію Верховної Ради України оголошую закритою", – сказав Парубій.

Згідно з календарним планом 7-ма сесія має відкритися 5 вересня 2017 року.

Як відомо, раніше Верховна Рада ухвалила календарний план 7-ї сесії – такий, щоб робота українських делегацій за кордоном не накладалася в часі на роботу українського парламенту.

Водночас, депутати не дійшли згоди щодо продовження роботи 6-ї сесій ВР влітку, до 5 вересня.

Валентина Романенко, УП

Теми: Верховна Рада
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У Давосі анонсували візит Зеленського

Росіяни вранці влаштували ракетну атаку: повітряна тривога тривала майже три години

ДоповненоСША завдали нових ударів по хуситах у Ємені

Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW

фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"

Хусити помилково атакували танкер з російською нафтою

Усі новини...
Верховна Рада
Зеленський пропонує продовжити воєнний стан і мобілізацію
Нардепи зібрались на засідання в Раді: почубились через землю і пішли на перерву
Комітет Ради не підтримав відставку міністра Ткаченка
Останні новини
09:26
У Давосі анонсували візит Зеленського
09:07
фото, відеоПід Петербургом велика пожежа - палають 50 тисяч "квадратів" складу
08:51
Євродепутати Орбана поскаржились Єврокомісії на "беззаконня" в Польщі
08:35
фотоУ центрі окупованого Бердянська пролунали вибухи
08:19
Росіяни втратили ще 700 військових та 18 артсистем
07:55
Найактивніше російські війська наступають на Мар’їнському напрямку – Генштаб
06:44
ЗМІ: У Кропивницькому пролунали вибухи
05:33
Росіяни вранці влаштували ракетну атаку: повітряна тривога тривала майже три години
05:08
У Дніпрі було чутно звуки вибухів
04:55
Байден вважає нинішні події у світі переломним моментом
Усі новини...
Реклама: