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В ходе обысков по делу Клименко будут задержанные – Матиос

Пятница, 14 июля 2017, 14:02

Главный военный прокурор Анатолий Матиос анонсировал ряд задержаний в ходе обысков в рамках дела Клименко.

Об этом он заявил во время брифинга по обысков в рамках дела экс-министра доходов и сборов Александр Клименко. "Сейчас проводится 151 обыск", – сказал Матиос.

Он анонсировал задержания. "По результатам этих обысков будут приняты решения о задержании лиц, которые до сегодняшнего дня обслуживают интересы Клименко и продолжают легализовать его средства", – сказал он.

Матиос отметил, что уже вечером задержанные смогут ознакомиться с документами.

"Вертолеты были готовы, но сегодня нелетная погода. Мы нашли подводные лодки – я шучу, – а также все норы, куда собирались бежать те люди, которые сегодня вечером ознакомятся с конректными документами", – сказал он.

Впоследствии на вопрос, кого именно задержат, Матиос ответил: "Кого мы задержим, пока идут обыски, я сейчас не озвучу. Потому что если я сейчас озвучу – очень легко будет понять, кому вострить лыжи летом. Но тот, кто был самый основной и ночью совершил марш-бросок в сторону Крыма, уже в наших объятиях, скажу так"

Ранее стало известно, что Главная военная прокуратура совместно с Национальной полицией проводят комплекс обысков в помещениях, принадлежащих экс-министру с доходов и сборов Александру Клименко.

Татьяна Кусок, УП

Темы: Клименко
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