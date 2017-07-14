Петренко: НАПК нашло в декларации только технические ошибки

Министр юстиции Павел Петренко выразил удивление информацией о том, что сотрудники НАПК нашли нарушения в его декларации за 2015 год.

Об этом он написал на Facebook.

"Был откровенно удивлен, когда из СМИ узнал, что сотрудники НАПК нашли нарушения в моей декларации за 2015 год, да еще и сразу по трем пунктам", - отметил министр.

Он напомнил, что речь идет о 2 объектах недвижимости. В одном из них Петренко зарегистрирован, а второй - арендованная квартира, в которой он проживает в Киеве. Еще один объект - автомобиль. Министр отметил, что его он также арендует.

"По убеждению представителей НАПК, я должен был указать дату получения мной прав на это имущество, а не дату приобретения права собственности на указанные объекты их владельцами. Самое интересное, вся эта информация указана. Еще раз проводить юридический ликбез для руководителей НАПК нет никакого смысла. но я дам комментарии, которые будут полезными для других декларантов", - написал Петренко.

В разделе 3 "Объекты недвижимости" декларации названия полей "Общая информация" и "Дата вступления в права" не содержат вида права, сведения о котором необходимо указывать субъекту декларирования. Этот раздел описывает информацию об объекте недвижимости и его владельце. Соответственно, в эти поля может быть внесено как дату приобретения права собственности на объекты недвижимости, так и дату приобретения права пользования этим объектом недвижимости.

"При этом, логично, когда ты описываешь объект недвижимости, который не является твоей собственностью, то указываешь собственника имущества и дату вступления в права собственности согласно правоустанавливающим документам (если эта информация арендатору известна). Информация о получении в аренду декларантом данного имущества указывается в разделе ниже", - пояснил член правительства.

Также, добавил он, в разделе 6 "Ценное движимое имущество - транспортные средства" декларации названия полей "Общая информация" и "Дата вступления в права" не содержат вида права, сведения о котором необходимо указывать субъекту декларирования. Согласно декларантом может быть указана как дата приобретения права собственности на транспортное средство, так и дата приобретения права пользования этим транспортным средством.

"Я не сомневаюсь, что в НАПК очень старались найти хоть какие-то нарушения в моей декларации, потратили на это аж 5 месяцев и кучу бюджетных средств. Найти им удалось только технические огрехи, которые не имеют никакого отношения коррупции. Более того, большой вопрос является это огрехами или неуклюжей формой декларации, которая является неудобной и непонятной для ее заполнителей", - подчеркнул Петренко.

"Но для галочки надо что-то написать о министре, который "осмелился" обоснованно критиковать неэффективную работу агентства. Меня много раз проверяли, когда я был в оппозиции к режиму Януковича, и уже после революции", - добавил он.

Министр отметил, что считает прозрачность доходов и имущественного состояния любого политика и государственного служащего принципиальной позицией для развития государства и борьбы с коррупцией.

"Главное, чтобы новосозданные органы работали эффективно и беспристрастно, а не занимались изысканием мелких противоречий в законодательстве вместо выполнения своей основной работы. Если эти различия являются принципиальными для представителей НАПК, я готов подать в установленный агентством срок декларацию с исправленными сведениями", - сказал чиновник.

В то же время он отметил, что отсутствие официальных разъяснений НАПК по этим вопросам приведет к "нарушениям" у многих других декларантов, ведь НАПК вовремя не устранило этот недостаток.

Украинская правда