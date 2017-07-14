НАПК нашло нарушения в е-декларации Петренко за 2015 год

Национальное агентство по предотвращению коррупции выявило нарушения в электронной декларации министра юстиции Павла Петренко за 2015 год.

Об этом сообщают в пятницу "Українські новини", ссылаясь на источник в НАПК.

По словам собеседника агентства, соответствующий вывод был утвержден на заседании агентства 14 июля.

Проверка декларации установила, что Петренко при внесении сведений в документ указал, что начал арендовать квартиру площадью 144 кв. м в Киеве в мае 2009 года.

Однако в соответствии с предоставленной им копией договора аренды право на данную квартиру начинается только с ноября 2014.

Также министр указал, что приобрел право на квартиру площадью 63 кв. м в Киеве в июне 2011 года.

Однако, по имеющейся информации, по указанному адресу Петренко зарегистрирован только в 2015 году.

Кроме того, Петренко указал в декларации, что приобрел право на автомобиль Toyota Camry 2013 года выпуска в мае 2013 года, однако согласно копии договора найма транспортного средства срок его действия начинается с декабря 2014 года.

В то же время по результатам проверки декларации фактов совмещения и конфликта интересов у Петренко не установлено.

В итоге НАПК решило, что Петренко при подаче декларации за 2015 год нарушил требования п. 2 и 3 ч. 1 ст. 46 закона "О предотвращении коррупции".

При этом отсутствуют основания для привлечения Петренко к административной или уголовной ответственности.

НАПК предоставило министру 30 календарных дней для подачи исправленной декларации.

"Украинская правда" обратилась за комментарием в пресс-службу министра юстиции.

Как известно, НАПК никак не может утвердить результаты полной проверки электронной декларации членов правительства и премьер-министра.

9 июня член НАПК Руслан Рябошапка заявил, что подал в отставку, и опубликовал призыв поддержать законопроект о "перезагрузке".

Министр юстиции Павел Петренко отмечал необходимость изменения руководящего состава Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции из-за невыполнения им служебных обязанностей.

Как сообщалось, весной 2017 года были перебои работы сайта электронного декларирования. Из-за этого чиновники не могли подавать свои декларации.

Премьер Владимир Гройсман призывал членов НАПК подать в отставку из-за сбоев в работе системы электронных деклараций.

Глава НАПК Наталья Корчак свою вину в этом отрицает.