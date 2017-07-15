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В МИД призвали украинцев не покидать отели в Египте

Суббота, 15 июля 2017, 01:11

Министерство иностранных дел Украины призывает украинцев быть бдительными в Египте в связи с терактами.

Об этом говорится в заявлении МИД, размещенном на странице в Facebook.

"Граждан Украины, которые сейчас находятся в гостиницах городов Хургада и Шарм-эль-Шейх призываем воздержаться в ближайшие 24 часа от того, чтобы оставлять территории отелей, проявлять повышенную бдительность", - отметили в МИД.

Также сообщается, что в Хургаду был отправлен консульский работник посольства, который выяснит обстоятельства произошедшего и в случае необходимости предоставит соответствующую консульскую помощь.

Как известно, 14 июля агентство Reuters сообщило, что неизвестный с ножом напал на жителей отеля, в результате чего погибли двое украинцев.

Однако позже выяснилось, что погибшие были гражданами не Украины, а Германии.

Также сообщалось, что нападавший на отель в Египте специально выбирал иностранцев в качестве жертв.

Темы: МИДЕгипет
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