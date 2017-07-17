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Эксперт: Путин наращивает агрессию против Украины

Понедельник, 17 июля 2017, 01:54

Президент России Владимир Путин наращивает агрессию в отношении Украины.

Об этом пишет Адриан Каратницкий из аналитического центра Atlantic Council в статье "Новая опасная доктрина Путина относительно Украины", опубликованной в газете The Wall Street Journal, передает "Голос Америки".

Отмечается, что Путин на международной арене не смог добиться ослабления санкций, а недавнее назначение "ястреба" Курта Волкера на должность спецпредставителя по Украине означает, что США будут проводить прагматичную и жесткую стратегию.

Также в статье говорится, что агрессия Путина консолидировала мнение общественности – согласно недавнему опросу 92% жителей подконтрольной Киеву территории считают себя украинцами, в то время как пять лет назад эта цифра составляла 75%.

Для Путина это – неприемлемо, отмечает Каратницкий. Россия платит большую экономическую цену за западные санкции, а в обнищавших регионах Украины, которые она контролирует, нарастает недовольство.

В ответ Путин наращивает агрессию. Он обратился к военным нападениям на гражданские цели, заказным убийствам, кибератакам с целью навредить экономике Украины, а также к попыткам экономически и, частично, политически интегрировать оккупированные территории в Россию, указывает эксперт.

Так, за первые пять месяцев 2017 года, количество нападений на больницы, школы, фабрики и другие гражданские объекты резко увеличилось, что привело к 44 жертвам.

Также в статье говорится, что РФ усиливает интеграцию оккупированного Донбасса, признав в России паспорта "ДНР/ЛНР" и "национализируя" украинские компании.

Каратницкий пишет, что "национализация" - военное преступление в рамках Женевской конвенции - ускорилась после неофициального эмбарго на торговлю с Донбассом. Однако, скорость "национализации", означает, что она планировалась задолго до этого.

Очевидно, Путин пытается сорвать Минский процесс, хотя сам и обвиняет Украину в недостатке прогресса в мирном урегулировании, заключил эксперт.

Темы: ПутинРосcияДонбасс
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