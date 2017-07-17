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Материалы по одиозному судье Вовку будут переданы НАПК

Понедельник, 17 июля 2017, 12:10

Высшая квалификационная комиссия передаст материалы о возможной коррупции судьи Окружного административного суда Павла Вовка в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции.

Эту информацию "Украинской правде" подтвердили в ВККС.

"Было принято решение остановить участие в квалификационном оценивании и направить материалы в НАПК", - сообщили "Украинской правде" в ВККС.

"Остановить квалификационное оценивание кандидата на должность судьи Кассационного административного суда в составе Верховного суда Павла Вовка. Сообщить НАПК и другим субъектам в сфере противодействия коррупции в соответствии с их полномочиями об обстоятельствах, которые могут свидетельствовать о нарушении судьей законодательства в сфере предотвращения коррупции", - сообщили в пресс-службе ВККС о решении.

Как известно, перед этим Вовк подал заявление о снятии своей кандидатуры с конкурса на долность судьи нового Верховного суда.

Он также считает, что на Высшую квалификационную комиссию судей, которая проводит конкурс, оказывается давление.

В мае НАБУ провело обыски в квартире и незадекларированном доме Павла Вовка.

В апреле "Автомайдан" публиковал расследование незадекларированного имущества председателя ОАСК Вовка.

Темы: НАПКкоррупциясуд
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