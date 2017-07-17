Матеріали щодо одіозного судді Вовка будуть передані НАЗК
Вища кваліфікаційна комісія передасть матеріали щодо можливої корупції судді Окружного адміністративного суду Павла Вовка до Національної агенції з питань запобігання корупції.
Цю інформацію "Українській правді" підтвердили у ВККС.
"Було прийнято рішення зупинити участь у кваліфікаційному оцінюванні і направити матеріали до НАЗК", - повідомили Українській правді у ВККС.
"Зупинити кваліфікаційне оцінювання кандидата на посаду судді Касаційного адміністративного суду у складі Верховного суду Павла Вовка. Повідомити НАЗК та інших суб'єктів у сфері протидії корупції відповідно до їх повноважень про обставини, що можуть свідчити про порушення суддею законодавства у сфері запобігання корупції", - повідомили у прес-службі ВККС про рішення трохи згодом.
Як відомо, перед цим Вовк подав заяву про зняття своєї кандидатури з конкурсу до нового Верховного суду.
Він також вважає, що на Вищу кваліфікаційну комісію суддів, яка проводить конкурс, чиниться тиск.
У травні НАБУ провело обшуки в квартирі й незадекларованому будинку Павла Вовка.
У квітні "Автомайдан" публікував розслідування щодо незадекларованого майна голови ОАСК Вовка.
Оксана Коваленко, УП