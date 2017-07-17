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Матеріали щодо одіозного судді Вовка будуть передані НАЗК

Понеділок, 17 липня 2017, 12:10

Вища кваліфікаційна комісія передасть матеріали щодо можливої корупції судді Окружного адміністративного суду Павла Вовка до Національної агенції з питань запобігання корупції.

Цю інформацію "Українській правді" підтвердили у ВККС.

"Було прийнято рішення зупинити участь у кваліфікаційному оцінюванні і направити матеріали до НАЗК", - повідомили Українській правді у ВККС.

"Зупинити кваліфікаційне оцінювання кандидата на посаду судді Касаційного адміністративного суду у складі Верховного суду Павла Вовка. Повідомити НАЗК та інших суб'єктів у сфері протидії корупції відповідно до їх повноважень про обставини, що можуть свідчити про порушення суддею законодавства у сфері запобігання корупції", - повідомили у прес-службі ВККС про рішення трохи згодом.

Як відомо, перед цим Вовк  подав заяву про зняття своєї кандидатури з конкурсу до нового Верховного суду.

Він також вважає, що на Вищу кваліфікаційну комісію суддів, яка проводить конкурс, чиниться тиск.

У травні НАБУ провело обшуки в квартирі й незадекларованому будинку Павла Вовка.

У квітні "Автомайдан" публікував розслідування щодо незадекларованого майна голови ОАСК Вовка.

Оксана Коваленко, УП

Теми: НАЗКкорупціясуд
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