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На водоемах утонули уже 467 человек

Понедельник, 17 июля 2017, 15:09

С начала года на водоемах страны погибло 467 граждан.

Такие данные приводит 17 июля Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Спасатели отмечают, что случаи чрезвычайных происшествий на водоемах фиксируются в Украине ежедневно.

"Только на прошлой неделе, с 10 по 16 июля, на водных объектах страны погибло 32 человека! И даже несмотря на такую ​​жуткую статистику, люди продолжают пренебрегать предостережениями спасателей отправляясь к озерам и рекам, которые часто не приспособлены для купания", – говорится в сообщении.

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Всего с начала года на водоемах страны уже погибло 467 человек, из которых 50 детей. При этом были спасены 355 человек, в том числе 81 ребенок.

Украинская правда

Темы: ГСЧС
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