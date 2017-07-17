В Кремле прокомментировали слова Кадырова о "поставить мир раком"

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не видит ничего особенного в заявлении главы Чечни Рамзана Кадырова о возможности ядерных сил РФ уничтожить весь мир.



Об этом передает телеканал "Дождь".

"Там достаточно жесткие были рассуждения. Но их надо рассматривать только в контексте. И если рассматривать их именно в контексте, то ничего из ряда вон выходящего сказано не было", – заявил Песков.

В интервью американскому телеканалу HBO глава Чечни Рамзан Кадыров рассуждал, в частности, о ядерном потенциале России.

"У нас сильное государство и ядерная держава. Если даже наше государство полностью разрушат, автоматически ядерные ракеты полетят. И весь мир мы перевернем — раком поставим", – заключил Кадыров.

Также в этом интервью он предложил Канаде "забрать геев" из Чечни, если они там действительно есть.

"Подальше от нас. Чтобы не было, чтобы очистили кровь. Если есть такие, пусть забирают", – подчеркнул Кадыров.

Чеченских геев, которые рассказывают СМИ о жизни в республике, глава региона назвал "шайтанами" и "нелюдями".

По словам чеченского министра печати и информации Джамбулата Умарова, слова Кадырова о возможности "поставить весь мир раком" были "искренним экспромтом".