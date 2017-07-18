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Затея с голым задом обойдется пранкеру в 8,5 тысяч

Вторник, 18 июля 2017, 15:37

Суд признал пранкера Виталия Седюка, который снял штаны на Евровидении, виновным в хулиганских действиях и присудил ему штраф.

Об этом "Украинской правде" сообщила пресс-секретарь столичной прокуратуры Надежда Максимец.

"По результатам судебного заседания суд признал обвиняемого виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 296 УК Украины (хулиганство) и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 500 необлагаемых минимумов доходов граждан (8,5 тысяч гривен -ред.)", - сообщила она.

По словам Максимец, прокуратура может обжаловать этот приговор суда.

Как известно, Седюка задержали правоохранители 13 мая 2017 года после скандальной выходки во время проведения международного песенного конкурса "Евровидение 2017".

Столичная прокуратура просила для пранкера 240 часов общественных работ.

Татьяна Кусок, Валентина Романенко, УП

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Темы: скандалЕвровидение
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