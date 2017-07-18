Мосийчук заявил об иске к Каплину и показал фото из наркодиспансера

Нардеп Радикальной партии Игорь Мосийчук заявил, что обратится в суд с иском о защите чести и достоинства к народному депутату от БПП Сергея Каплина.



Об этом он написал на своей странице в Facebook.



Цена иска, по его словам, – один миллион гривен.



"Дело в том, что эта шавка Левочкина и Фирташа обвиняет меня, что сегодня во Пещерным судом во время нашей схватки я был в состоянии алкогольного опьянения. Это абсолютная и циничная ложь", - написал он.



Мосийчук рассказал, что прибыв в Ивано-Франковск, в местном наркодиспансере прошел "полное медицинское обследование и сдал анализы крови и мочу на содержание алкоголя и наркотических веществ".



"Результат отрицательный. Не употреблял ни алкоголя, ни тем более наркотиков", - написал он.



Как известно, во вторник под Печерским судом в Киеве произошло столкновение депутатов от Радикальной партии Игоря Мосийчука и от БПП Сергея Каплина.



Каплин заявил, что обратится в Генеральную прокуратуру и Национальное антикоррупционное бюро с заявлениями об избиении своих активистов в Киеве.



Украинская правда